Une Maison FAMILIALE Très Raffinée.!!

Chaque recoin de cette maison ultra moderne fait preuve d'une ingéniosité inédite. Dans la salle à manger, un balcon a été intégré à proximité du rare clin d'oeil qui est fait à la nature. Le haut d'un arbre majestueux fait son apparition comme par enchantement en plein milieu de la maison. Une nouvelle fois, c'est pour préserver l'intimité des habitants et aussi pour créer une atmosphère calme et sereine que les fenêtres, l'arbre et le balcon ont été intégré non pas sur les façades qui donnent sur la rue, mais au contraire au milieu de la maison. Les familles peuvent donc se sentir à l'abris des regards mais pas non plus entièrement coupés du monde et de la nature.