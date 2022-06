6 conseils pratiques pour dire ADIEU à la moisissure sur les murs !

Lorsque l'on a des pièces humides, de la moisissure peut apparaître sur le mur. Cela n'est pas à prendre à la légère, car ça peut se révéler dangereux pour la santé. Il faut donc y prendre garde et nettoyer vos murs si vous en voyez apparaitre. Heureusement, et malgré ce que l'on pense, on peut facilement supprimer les traces de moisissure sur un mur. Suivez nos quelques conseils pour tenter d'éradiquer lesdites moisissures.