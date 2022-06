Une Maison FAMILIALE Très Moderne!!

L'âme portugaise ne nous lassera jamais, et c’est pour cela que nous vous amenons aujourd'hui un exemple magnifique d'une maison rurale située dans un des villages les plus traditionnels et les plus spéciaux de ce pays.

Les maisons de ces villages sont intimement liés avec le patrimoine culturel, social et architectural de la région. Un grand projet de conservation patrimoniale a permis le développement de la gastronomie, l'hotellerie traditionnelle et la culture de ces villages et le projet présenté aujourd'hui est précisément le résultat de ces mesures.

La maison était prête pour une réadaptation dans le cœur de ce Village à l'ouest du pays. Elle est devenue un espace moderne et contemporain.