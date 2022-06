Métamorphose d'une Grange à l'Abandon.!!

La table et les bancs en bois diffusent un effet accueillant et chaleureux. Dans cet grange, on a choisi d'intégrer très peu de mobilier. Rien de sert d'encombrer de nouveau ce petit espace. Le travail fait à la main est une réussite. Cet intérieur offre dorénavant un petit espace d'évasion où des repas intimes et confortables pourraient être organisés.