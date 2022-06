Différents types de fauteuils pour votre salon

Faisons un bond dans le passé et en route pour le 18ème siècle avec ce fauteuil tout droit sorti d'une autre époque ! Le designer français Thomas de Lussac vous présente ici sa création nommée « Louis XVI is back ». Ce fauteuil fabriqué grâce à la collaboration d'artisans met en lumière le savoir-faire de nos artisans français et valorise la créativité en général. Le but de ce projet est simple, associer style ancien et design moderne. Ainsi cette reproduction de fauteuil Louis XVI est réalisée à partir de fine lamelles de chêne, pour que l'assise soit ainsi souple et confortable tout en étant design.