Une Décoration INCROYABLE pour la Salle de Bain.!!

Il n'y a rien de mieux qu'un bain chaud et relaxant. Après une journée de travail transformer votre salle de bain en un rêve.

La lumière est très importante pour créer cet effet d'harmonie. Le secrets ? Des bougies, des bougies et encore des bougies, il y en a jamais assez ! Elles offrent une ambiance chaleureuse et conviviale, intime et sensuelle. En effet, un bain chaud à la lumière au néon ne ferait pas le même effet, n'est pas ?

A cela vous pouvez ajouter des diffuseurs de parfum à bâtonnets aux arômes de jasmin, lavande, rose… Méfiez-vous de la proximité de la bougie aux bâtonnets, il n'y a pas besoin pour créer une atmosphère chaleureuse de faire prendre feu à votre maison !