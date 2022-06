Idées de Décoration 100% Papier.!!

Comme vous pouvez aller vraiment loin avec le papier, pourquoi pas poursuivre avec une tête d'animal colorée sur votre mur! C'est une construction un peu plus compliquée mais vous pouvez directement imprimer les formes sur le papier pour ensuite réaliser le pliage comme indiqué. Ce sont des formes stylisées mais immédiatement reconnaissables qui vous emporteront dans un univers animalier qui ira à merveille dans votre salon! De plus, les couleurs très vives sont modernes et vous pouvez mixer ces objets avec votre décoration plus classique ou minimale.