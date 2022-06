La Rénovation INCROYABLE d'un Appart de Centre Ville.!!

Cette cuisine moderne se trouve au premier étage de l'appartement. Elle donne vue sur le jardin de l'immeuble et ses arbres magnifiques. Le style mêle harmonieusement un sentiment de renouveau et de tradition. On sent le charme de l'Europe classique et on peut observer une certaine imitation des intérieurs aristocratiques. Cependant, l'organisation de la cuisine reflète des tendances plus récentes: On retrouve un blanc brillant et minimaliste. L'îlot de cuisine est lui aussi un élément de modernité très populaire.