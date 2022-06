10 Splendides Salles de Bains Minimalistes.!!

Le minimalisme ne tourne pas toujours autour du blanc. La preuve : cette salle de bain bleue et rouge nous propose un espace très simple et fonctionnel, avec un meuble en bois et un espace douche très ouvert et spacieux. Pour la couleur, les murs ont été peints en bleu et en rouge, et la partie douche est recouverte d’une mosaïque rouge. Une salle de bain très spéciale et unique qui donnera des idées à ceux qui souhaitent concilier minimalisme et originalité !