11 Barbecues pour cuisiner au feu de bois

Si vous avez une passion démesurée pour le barbecue qui continue à grandir d'an en an, pourquoi ne projetez pas un four au bois comme celui-ci? Ici les choses à préparer et les places à disposition sont multiples aussi pour une braise savoureuse. Vous n'oubliez pas que le bois ajoute une touche spéciale à vos plats. Le dessin de cette cuisine est romantique et bien équilibré, jardin quelconque gagnerait points avec cette solution.

Tous les matériaux utilisés par la franchise Barbecue pour la construction du tour de cette cuisine fonctionnant au bois de chauffage, sont méticuleusement utilisés afin de générer un équilibre parfait pour que sa chaleur bénéficie à la dégustation des plats. Sa forme de maisonnette, avec différents creux dans lesquels placer les nécessaires utiles pour son utilisation, fait de cette cuisine un élément aussi amusant qu'utile.