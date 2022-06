La Renaissance MODERNE d'un Vieux Studio.!!

Il ne faut jamais négliger l'entrée d'une pièce, quelque soit la taille de votre maison. Ici, on remarque tout de suite que ce coin du studio a besoin d'être transformé afin de devenir plus accueillant et d'inviter les occupants à entrer. Il est pour le moment trop neutre et n'a possède pas de qualités éclatantes et dynamiques. Un des problème principaux de cet espace est qu'il n'a pas été entretenu ou maintenu en état. Une pièce ne prends vie tous les jours que si on l'alimente en énergie régulièrement, la rénovation n'est pas qu'un effort ponctuel, il faut aussi surveiller l'évolution sur le long terme des changements apportés.