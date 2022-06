Une Maison au Charme Bien Particulier.!!

Ici, il s'agit d'une chambre pour enfant, qui dispose de meubles et d'accessoires roses, pour répondre aux souhaits de sa propriétaire. Le mobilier pour les chambres d'enfant recèle de nombreuses possibilités. Mais à y regarder de plus près, les murs blancs et le parquet clair font de cette pièce un espace assez neutre et sobre. Car on sait qu'au fil des ans, la chambre sera réaménagée et qu'en enlevant les meubles de couleur on pourra lui donner un style tout nouveau très facilement. L'ensemble des meubles ont été dessinés et construits par k² Architektur. Aménagement architectural : planification et exécution (gros œuvre et meubles) ; terrain : 1000 m² ; surface habitable : 160 m² ; construction : bâtiment en dur ; année de construction : 2013 ; demandes : agréable pour une famille, constructions d'une grande qualité ; travail en commun : Anja Weisheit (architecte indépendante), Marco Ritschel (ingénieur du bâtiment) ; organisateur : Bureau d'ingénieur Thune, Mühlhausen (Statik) Veeba, Erfurt (isolation thermique)