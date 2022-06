Les Nombreux Avantages d'une Cuisine en L.!!

Quel est le plan de cuisine le plus approprié pour votre maison? Un plan de cuisine en U , L, I ou G ?

Ce qui détermine la qualité de votre travail est en effet le plan de votre cuisine. La disposition doit être conçue avec soin. Le soi disant «triangle d'activité» doit permettre une distance réduite entre le réfrigérateur, l'évier (et lave-vaisselle) et les plaques de cuisson (et le four).

Le plan de cuisine en U, donc sur trois murs, a un excellent rendement de l'espace, ce qui limite le mouvement et vous permet d'avoir tout à portée de main pendant que vous cuisinez.

Le plan de cuisine en G communique habituellement avec la salle à manger ou le salon et offre une extension angulaire bien équipé, il nécessite par contre d'un espace d'installation plus grande. Ce plan est convivial et vous permet de cuisiner dans le cœur de la maison.

Le plan en I est utilisé quand la cuisine est une pièce de passage entre d'autres pièces, il est d'ailleurs conseillé dans les petits espaces.

Le plan de cuisine en L est le plus classique et il a des nombreux avantages que nous allons voir ensemble.