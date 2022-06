6 portes pour un intérieur original

Qui a dit que les portes devaient complètement séparer deux pièces, de manière absolue et hermétique? Ce projet des manufacturiers de portes allemandes KUHN Manufaktur a un esprit beaucoup plus contemporain qui laissent les espaces respirer, même une fois les portes fermées. D'abord, le dégagement de la structure au plafond permet d'apprécier la continuité inter-espaces des arches catalans sur lesquels glisse doucement une belle lumière naturelle. Mais, ensuite et surtout, la paroi de panneaux coulissant est composé d'un plastique recyclé et translucide qui laisse deviner les meubles et les occupants de l'espace opposé. Et malgré leur aspect léger et fragile, rien à craindre : leur structure alvéolée en fait un design solide et très durable!