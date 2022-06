Quels Matériaux pour la Crédence de votre Cuisine?

Vous souhaitez installer un dosseret qui sorte de l'ordinaire. De plus en plus d'entreprises proposent une gamme de produits qui saura répondre à vos désirs. Fabriquées de panneaux HDF (des résidus de bois durs compressés à haute densité), ces tuiles, en format de 18 pouces sur 30, peuvent être peintes, teintes ou vernies. En plus de renforcer le mur existant, les divers modèles donneront de l'allure à votre pièce.

Avant d'amorcer l'installation, il est préférable d'entreposer les tuiles dans la pièce où elles seront installées, et ce, pour une période de 48 heures. Utilisez de la colle à construction de type PL Premium, ainsi qu'une aiguilleuse pneumatique lors de l'installation. Je recommande également de recouvrir les joints de colle de menuiserie pour plus de solidité et pour limiter les risques d'infiltration d'eau.

