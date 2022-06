Faites de Votre Chambre le Parfait Espace de Méditation.!!

Si vous avez la chance de posséder dans votre chambre une vieille cheminée et diverses moulurations aux murs et aux plafonds, sautez sur l’occasion ! Tout comme ce dont vous disposez en terme de toiture et qui modèle considérablement l’espace, prenez ici la décision de mettre en avant ce que vous avez la chance de posséder et qui vous permettra un espace élégant, design façon 19ème siècle, et choisissez par exemple un certain dépouillement du mobilier qui puisse vous permettre une grande accentuation de l’élégance de ce que vous possédez déjà. De plus, le blanc est vraiment la couleur la plus adaptée !