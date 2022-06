L'incroyable Transformation d'une Maison en Centre Ville.!!

Plus que d'une simple chambre, il convient davantage ici de parler de

suite. Comme si un miroir avait été placé au milieu de la pièce, cette dernière dispose de deux lits extrêmement confortables avec des têtes de lit molletonnées et de deux portes-fenêtres donnant vers l'extérieur. Entre les deux, on trouve un canapé et une table basse ainsi qu'un tapis moelleux. Le mobilier, dans des teintes claires, contraste avec les murs foncés. Le plafond, quant à lui, apporte un détail esthétique magnifique : il ressemble à un bijou serti et taillé par les joailliers les plus précis et il apporte à la pièce un charme tout particulier.