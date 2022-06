Le Meilleur Revêtement de Sol pour Chez Vous.!!

Carrelage en pierre, ciment ou céramique. C'est le revêtement de sol par excellence. Robuste et facile à entretenir, il s'installe partout, sans exception, grâce à l'offre pléthorique au niveau des teintes, dimensions et modèles. Si, pendant longtemps, les carreaux en 30 x 30 cm ou en 30 x 60 cm ont occupé le marché, la tendance est aux dalles encore plus grandes, limitant joints et calepinages.