Une Maison Rustique Vraiment UNIQUE.!!

La chambre principale est un vrai nid romantique! Le mur de pierre, très épais accentue ce sentiment d'être isolé de l'extérieur dans un endroit serein et en paix. Les tons clairs et apaisants parcourent toutes les finitions de la pièce. Le parquet en bois clair est le sol parfait, il est chaleureux et confortable. La couleur ivoire est aussi un excellent choix pour le plafond! Et le mannequin de couture? Une vraie touche de style!