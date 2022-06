Machine à Laver: Le Meilleur EMPLACEMENT.!!

Il y a une machine à laver faite pour toutes les salles de bain, de la plus rustique à la plus moderne. Car non, votre salle de bain n'est PAS trop petite pour une machine à laver! Observez l'espace disponible et réaménagez votre pièce pour accueillir votre machine à laver tant désirée. Si vous constatez que vous préférez la douche à la baignoire, pourquoi ne pas adapter votre salle de bain? Cela libèrera de l'espace pour pouvoir installer une machine à laver à côté de la douche. Cela représente des travaux, mais vous serez gagnant au final car vous aurez une pièce harmonieuse, plus spacieuse et plus pratique!