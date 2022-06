Le Vintage pour Sublimer la Chambre.!!

Le lit doit être rigoureusement en bois ou en fer battu avec une tête de lit aux formes arrondies et imposante.

Aménagez un coin de lecture avec une vieille chaise importante qui fait rêver et accrochez des vieilles photos et des images actuelles aux murs. Une touche vintage dans la chambre à coucher ? Un lampadaire sur le lit aux formes romantiques et au style baroque sans être trop lourd. Le secret pour le mettre en évidence d'une manière élégante et créative ? Combinez-le avec des éléments de décor contemporain. Une intersection parfaite !