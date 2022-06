Une Maison Familiale Agrandie: SENSATIONNELLE.!!

Qui ne rêve pas de pouvoir agrandir et rénover sa maison ? Que ce soit à cause de l'usure naturelle produite avec le temps ou pour des raisons pratiques, une personne sur dix veut à un certain moment investir un peu d’argent dans le renouvellement ou l'agrandissement de sa demeure afin de la rendre plus fonctionnelle, accueillante et moderne.

Aujourd'hui nous voyagerons à Austin, Etats-Unis, pour connaître le projet fantastique de rénovation d'une maison construite dans les années 70, qui après avoir laissé derrière elle le style industriel et brut resurgit aux bords du lac comme une résidence contemporaine et fonctionnelle.

Le bureau Specht Architects, a donné la priorité aux besoins des propriétaires de la maison, en substituant l'ancien escalier, inadéquate et dangereux, à un nouvel accès depuis un pavillon situé directement devant la maison. La maison a été complètement rénovée et en plus des nouveaux matériaux, elle a aussi gagné un nouvel aspect et par conséquent un nouveau sens. Le paysage naturel environnant reste beau et intégré dans le design, pour la plus grande joie des nouveaux propriétaires.

Si vous ne croyez pas qu'une maison construite dans les années 70, abîmée et abandonnée, pourrait se transformer en une maison si belle et fonctionnelle, ce projet vous laissera réellement la bouche ouverte !

Commençons alors avec ce parcours pour connaître les détails de cette maison élégante et moderne qui a acquis une nouvelle vie et a transformé aussi le paysage naturel de son environnement.