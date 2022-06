7 idées GÉNIALES pour Rénover votre Salle de Bain!

Si ce que vous cherchez est de modifier les revêtements de votre salle de bain, vous pourrez surprendre en créant un contraste avec les murs ou en enveloppant toute l'atmosphère avec le même matériel. Si vous avez des enfants, nous vous recommandons d'utiliser des revêtements qui ne soient pas lisses, ainsi vous éviterez des accidents futurs.

Une autre option de luxe est de créer des divisions après avoir joué avec les matériels du sol et des murs comme montre cette image. L'effet confetti se fait remarquer dans la pièce entière comme un mur unique. De plus l'équilibre des couleurs et du design se maintient avec la couleur blanche, et en plaçant naturellement une porte en verre comme division physique entre la douche et le reste.