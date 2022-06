Espaces bureau à la maison

​ Très souvent, l'espace de travail se trouve dans la chambre, surtout dans le cas des adolescents et des jeunes adultes. Beaucoup d'étudiants, en effet, non d'autres choix que d'étudier et de dormir dans la même pièce. Il est toujours très important, cependant, que l'environnement soit confortable et propice à la concentration: utilisez des couleurs neutres et une décoration légère afin d'éviter les distractions pour une étude sérieuse et un sommeil vraiment reposant. Un autre facteur crucial est l'organisation: les étudiants, vous le savez, ont tendance à être désordonnés, laissant traîner leurs vêtements et autres objets du quotidien un peu partout dans leur chambre. Or, les espaces en désordres nuisent à la concentration. Il faudra donc opter pour des rangements nombreux et faciles d'accès pour faciliter le ménage et éviter cet environnement chaotique trop familier.