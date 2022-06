Une Exceptionnelle Maison en Bois !

Direction la Bretagne ! homify vous présente aujourd'hui, une étonnante maison bioclimatique réalisée par nos experts architectes de l'atelier A.Typique.

Un cabinet fort de vingt-cinq ans d'expérience qui se spécialise autant dans la construction et les extensions d'habitions que dans les rénovations et réhabilitation de bâtiments anciens, mais aussi dans la construction de bâtiments industriels, commerciaux et publics et dans le diagnostic immobilier.

Des architectes qui ont bien compris que le futur sera polyvalent, vert, et… Durable, comme en témoigne cette construction d'exception ! Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment car les images parlent d'elles-même !