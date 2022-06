L'HALLUCINANTE Métamorphose d'un Logement Déprimant.!!

Ici vous pouvez vous faire une idée du réel changement ! Comme on peut le voir sur ces deux images, le salon précédent possédaient de gros meubles en bois, peu pratiques et sombres, qui en plus occupaient une grande place.

Pour obtenir plus d'espace et de lumières, les architectes ont changé les meubles, afin de décloisonner le salon de la salle à manger, et ont opté pour un mobilier simple, élégant et de couloir clair. Un changement total, non ?