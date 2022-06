10 Petites Cuisines FAMILIALES Très Inspirantes.!!

Encore une autre cuisine absolument magnifique ! Grâce au minimalisme, au style scandinave et aux matériaux de récupération, cette cuisine obtient un look vraiment unique. Tout d’abord, l’agencement est vraiment simple : un petit plan de travail au fond, et un espace de cuisson à gauche. Pour le coin repas, une table blanche minimaliste très moderne est entourée de deux chaises au design unique (des motifs très originaux), et d’une banquette fabriquée à partir d’une palette. Pour la couleur, le coussin de la banquette apporte du vert et du jaune, et l’ensemble est mis en valeur par une luminosité importante grâce à l’emplacement de la fenêtre au fond. Une pièce super naturelle, simple et cosy !