De Conciergerie Vétuste à un 28m² Ultra Moderne

Homify vous présente aujourd'hui une réhabilitation incroyable ! Il s'agit de l'ancien appartement du portier d'un immeuble dans le quartier de Malasaña à Madrid. Un espace qui se composait de 28 mètres carrés comprenant : deux chambres comptant une pièce aveugle, un long couloir, et une cuisine et une salle de bains exigües et sombres.

Un point de départ complexe donc, mais a consisté en un beau défi pour nos experts architectes du cabinet Decoycina.

Mais montrons vous sans plus attendre le travail!