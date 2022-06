Maison contemporaine en Bretagne

Sur cette photographie très bien composée, on peut apercevoir déjà plusieurs dualités et contrastes, autant dans le projet que dans l'environnement qui l'entoure. Ainsi, la forêt à la gauche, touffue et luxuriante, s'oppose à l'horizon dégagé à la droite qui s'ouvre sur l'estuaire et son plan d'eau brillant et lumineux. Cette variation se fait ressentir aussi dans la façade de manière presque identique : les planches naturelles qui couvrent la partie gauche sont dense et opaque comme la forêt environnante tandis que la partie droite est délimitée par de fines lamelles de bois clair qui offre au patio supérieur un panorama protégé.