10 escaliers uniques et sensationnels

Si l'expérience peut à première vue sembler relativement banale, l’ascension d'un escalier est une affaire assez exceptionnelle, lorsqu'on s'attarde aux différents efforts réalisés par les architectes, ingénieurs et designers pour combattre la gravité, et ce, avec style et bon goût. Véritable chefs d’œuvres à mi chemin entre la technique et l'esthétique, les escaliers sont la combinaison savante d'une morphologie particulière, d'une structure de soutient adaptée, d'éléments de sécurité intégrés et d'éléments décoratifs donnant un rythme à l'ensemble.

Aussi, nous avons rassembler pour vous aujourd'hui dix des plus beaux escaliers du catalogue de homify.fr. Ces réalisations uniques sauront, nous l’espérons, vous convaincre du talent de nos créateurs européens et vous impressionner de par leur profil vertigineux et leurs attributs hors de l'ordinaire. Gravissons donc une à une les marche de ce palmarès tout spécial!