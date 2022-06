10 Conseils pour Créer une Salle de Bain d'EXCEPTION.!!

Une baignoire est bien utile quand on a le temps de profiter d’un bon bain. Mais quand il nous faut nous laver ‘sur le pouce’ et entre deux rendez-vous (ce qui arrive relativement souvent quand on séjourne à l’hôtel, mais également chez soi, dès lors que l’on a une vie bien remplie), une douche est bien plus pratique. Alors si vous voulez une salle de bains dotée d’un standing hôtelier, misez sur une belle douche en plus d’une baignoire.

Si vous avez une salle de bains suffisamment grande, n’oubliez pas qu’avoir à la fois une douche et une baignoire facilite d’ailleurs aussi le quotidien d’un couple ou même d’une famille en évitant de se presser mutuellement de bon matin…