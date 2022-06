Une Maison d'Été à Tout Petit Prix.!!

L'intérieur de la maison a été meublé de manière simple et pratique. La cuisine est petite, mais elle est entièrement équipée. Ici aussi, de nombreuses fenêtres permettent à la lumière naturelle de pénétrer à l'intérieur. La maison reste lumineuse et fraîche tout au long de la journée. Les meubles sont blancs et ont une hauteur limité afin d'agrandir l'espace intérieur de cette petite maison. L'agencement de l'intérieur et le choix des meubles favorisent une nettoyage et un entretien efficace.