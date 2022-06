La Meilleure Disposition pour un Petit Salon.!!

Un salon et encore davantage lorsque qu’il est petit, est la pièce principale de la maison. Pour bien penser sa déco salon il faut considérer que l’on passe dans le salon une bonne partie de notre temps. C’est la pièce dans laquelle on lit, écoute de la musique, reçoit ses amis. On y travaille parfois, souvent on y mange et lorsque l’appartement est vraiment petit, on peut même y avoir sa cuisine ouverte !