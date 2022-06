7 Solutions pour Gagner de la Place chez Soi.!!

Rien de mieux qu'un miroir pour agrandir l'espace, surtout si votre pièce est longue et étroite. Le miroir réfléchit la lumière, contribue à sa clarté et diminue la sensation de confinement.

Conseils : Si vous le pouvez, accrochez-le près d'une fenêtre à mi-hauteur ou posez des spots au plafond dans sa direction. Dans une salle de bain, une vasque translucide posée sur un meuble de rangement étroit en bois clair ajoutera du volume. Multipliez également les rangements astucieux, comme des étagères télescopiques ou murales dans la salle d'eau. Elles s'installent facilement partout et on peut y entreposer une foule d'accessoires et de produits.