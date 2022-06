Style Scandinave: 10 Chambres au Charme FOU.!!

Le blanc est la couleur qui permet de créer une atmosphère paisible et relaxante le plus facilement. En utilisant le blanc sur les murs, le mobilier, et le linge de lit, les créateurs ont réussi à apporter une ambiance très calme dans cette petite chambre. La simplicité, l’élégance et la pureté apportées par le blanc sont d’autant plus mises en valeur par le style scandinave, avec un agencement simple, un fauteuil d’appoint pour apporter une touche de couleur plus vive, et des espaces de rangement fonctionnels avec les étagères au coin de la pièce. L’ensemble est mis en valeur grâce à une lumière très abondante.