Décorations vintages dans un chambre pour bébé

Une autre trouvaille de Audrey Morizet pour Intérieur Vintage, nous tenions à vous montrez cet exemple qui réalise à la perfection une atmosphère douce et enjouée, parfait pour la chambre d'un nouveau-né. Le meuble en teck et les miroirs de pailles ont un aspect simple et classique qui est pimenté par les motifs sophistiqués du petit tabouret et du carrelage au sol. Tirez avantage des surfaces et espaces de vos maisons et appartements qui ont déjà un look vintage! Finalement, les vases, le lapin de porcelaine et les petits fanions rebelles donnent une touche de folie enfantine à cet aménagement, idéal pour un bébé d'avril!