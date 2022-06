Nettoyez votre Four de Façon 100% Naturelle.!!

Maintenant, vous ne pouvez plus l'ignorer : le four a des taches et des croûtes est et il est vraiment temps de le nettoyer. Voici 5 remèdes faciles et rapides, mais surtout naturels, pour faire briller votre four en peu de temps.

Equipez-vous avec un chiffon, des ingrédients naturels, de force et commencer à frotter !

En général, si vous cuisinez souvent au four, vous devez le nettoyer au moins une fois par semaine, pour éviter que la situation devienne irrécupérable. Plus le four est sale, moins il est efficace, alors il vaut mieux le nettoyer.

Décrasser son four est souvent une véritable mission à cause de certaines graisses incrustées depuis longtemps et il est difficile d'en venir à bout.

Nous allons vous donner quelques astuces magiques pour y arriver!