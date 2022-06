Une Maison Familiale Pleine de Charme!!

Passer la porte d’entrée, l'escalier étonne par la pureté des murs blancs et le contraste des marches et de la balustrade de couleur noire. Le plus étonnant ici est le lustre de cristal pur enchanteur. L'atmosphère légère que ce hall d’entrée crée nous laisse vraiment sans voix ! Un accueil plus agréable des visiteurs n'est pas possible ! Ce hall d’entrée est rempli de lumière et de dynamisme!