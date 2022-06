Maison Feng Shui : 5 astuces déco

Pour concevoir un chambre parfaite selon la doctrine Feng Shui, le lit doit être le meuble le plus important de la pièce. Tous les autres meubles ou objets doivent être placés autour de lui, en gardant des proportions et des distances appropriées. Quant à son orientation, il y a plusieurs options: un lit plein sud stimulera les rêves et la rétention, tandis qu'un lit orienté au nord améliorera votre santé et vous donnera de l'énergie; un lit orienté à l'est augmentera votre dynamisme et un lit à l'ouest est la solution parfaite pour ceux qui souffrent de stress.

Étant donné le rôle de repos primordial des chambres, vous ne devriez pas inclure des éléments qui pourrait perturber votre paix comme un ordinateur, un téléviseur ou un miroir. En effet, ils stimulent notre énergie, nous empêchant de nous détendre ou de nous reposer. Les plantes apportent trop d'énergie dans notre chambre, donc ce n'est pas un endroit approprié pour elles. Et nous nous devons d'insister sur l'importance de l'ordre: favorisez les armoires, les étagères et les tiroir fermés. Tout doit être en équilibre. Et finalement, ne dormez pas avec vos pieds vers la porte et n'installez pas le lit dos à au mur qui vous sépare de la salle de bain et à une fenêtre.