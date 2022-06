Douche ou Baignoire: Comment Choisir.!?

Pour répondre aux attentes et aux besoins des consommateurs, les fabricants de douches et de baignoires rivalisent d'imagination pour proposer des modèles de plus en plus innovants et multifonctions :

- la baignoire douche : ce modèle 2 en 1 allie astucieusement les atouts d'une baignoire et d'une douche ; - la baignoire balnéothérapie : en plus de sa fonction classique, ce type de baignoire dispose d'une panoplie plus ou moins importante de jets massants et tonifiants ;

- la douche standard : ce modèle classique se caractérise par un bac receveur hors sol et convient à la majorité des salles de bains ;

- la douche cabine : généralement vendue en kit, la douche cabine est facile à installer et s'adapte à de nombreux espaces ;

- la douche à l'italienne : ultra-tendance, cette douche possède un receveur intégré directement dans le sol.

