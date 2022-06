Une Maison Rénovée à TOUS les Niveaux.!!

Nous voici au rez-de-chaussée ! Où l'on peut distinguer un couloir étroit qui mène à une grande pièce ouverte. Mais avant d'arriver dans cet espace, le visiteur doit traverser un patio lumineux qui flattera sa vue et lui donnera un avant-goût du caractère unique de l'endroit dans lequel il entre. Le rez-de-chaussée est ouvert sur le salon, la salle à manger et la cuisine, un espace de passage qui dispose d'une liberté de circulation sans pareille et communique également sur une chambre qui donne sur le jardin. Un jardin qui dispose d'une piscine… Impressionnante !