10 Cuisines Modernes Absolument Éblouissantes.!!

Dans la cuisine actuelle, on aime la simplicité. Il n’est pas nécessaire de trouver quelque chose pour remplir chaque espace, et les meubles traditionnels sont de moins en moins utilisés. Pour rendre la cuisine plus fonctionnelle, l’îlot de cuisine est très utilisé, et ce dans des tailles très différentes en fonction de la pièce. Dans cet intérieur de taille moyenne, on a choisi un îlot plutôt petit afin de faciliter la circulation et rendre l’espace le plus polyvalent possible. L’ilot ne sert pas seulement à préparer et déposer des plats. Il sert aussi à passer un moment de détente autour d’un verre, comme on le ferait avec un bar. Le charme de cette cuisine, c’est l’utilisation des couleurs. La majorité de la pièce est dans des tons clairs, et la couleur est apportée par le lustre rouge, la chaise de bar, et même les bols !