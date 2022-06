Déco Bohème: 15 idées Vraiment FORMIDABLES.!!

Si vous êtes plus conventionnel malgré tout, avec vous, même le beige peut devenir exotique et prendre une dimension très hippie. Et ce, en particulier dans la chambre à coucher où il y a de fortes chances pour que vous ayez adopté un lit à baldaquin. Cela peut être une version très sobre et boho chic comme ici, ou plus original avec des grands draps en dentelle faisant lieu de baldaquin !