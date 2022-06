12 Superbes Chambres Relaxantes.!!

Lorsque l’on vit en ville, cela peut être plus difficile de créer une ambiance propice au repos. Il faut jouer avec les attributs urbains et composer notamment avec le bruit. On évitera donc les surplus décoratifs et on jouera avec le minimalisme comme dans cette chambre à coucher : rangements dissimulés, couleurs claires, et couleurs touches de douceur colorées qui sont ici apportées par le mur en briques rosées.