Une Maison Aussi Confortable Que Conviviale.!!

Cette photo m'a complètement captivée, elle me rappelle qu'une belle architecture est capable de surgir de bonnes idées, et pas nécessairement avec des sommes investies gigantesques ou des meubles luxueux, mais plutôt avec l'adresse d'un bon architecte et dessinateur d'intérieurs.

La crudité et la beauté de ces murs et les tons élégants dont le foyer regorge font de cette maison un paradis simple et à portée de main !

