Une Maison Élégante et CHALEUREUSE.!!

La demeure est organisée selon deux axes longitudinaux : l'un qui part de la porte d'accès et traverse toute la maison. C'est l'axe de communication et de distribution. Et l'autre qui part depuis la baie vitrée que nous voyons dans l'image – dans le salon – en allant de la rue jusqu’au fond de la maison en passant par le patio De cette façon les espaces sont bien connectés entre eux et tous obtiennent une lumière naturelle abondante.

Toutes les pièces ont été décorées selon le style de la maison, avec ses hauts plafonds, ses poutres en bois, ses charpenteries et ses volets, la cour, la lumière. Le mobilier est formé surtout de pièces classiques. Et les pavés sont de marbre et de carreaux en céramique.