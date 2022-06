Tendances en décoration : les intérieurs en brique

Elle a longtemps été reléguée aux revêtements extérieurs et aux bâtiments industriels, de par sa robustesse, son coût très bas et son faible besoin d'entretien. Mais la brique est bien plus que cela! Depuis le début du XXe siècle alors que les architectes modernes comme le Corbusier et Auguste Perret donne leur lettres de noblesse à l'architecture industrielle jusqu'aux dernières décennies où des projets contemporains s'installent dans d'ancienne usines transformées, les parois de briques ont véritablement gagnées en popularité au cours des dernières années, et ce, même dans des appartements douillets. Si l'aspect brut de la brique peut faire peur à certains, les designers d'intérieur et architectes ont trouvé mille et un moyens de la rendre plus sympathique. Nous explorerons donc six projets internationaux qui vous donnerons envie d'avoir un intérieur en brique dans votre prochain logement!