5 objets déco en bois hors du commun

Le bois est utilisé depuis des millénaires comme un matériau traditionnel de construction et comme une ressource utile à la fabrication de meubles et d'outils. En effet, il est une des premières matières utilisées par les hommes de la préhistoire pour confectionner des outils pour la chasse, la préparation de repas et, éventuellement, la construction d'abris rudimentaires. Aussi, il est surprenant que encore en 2014, plusieurs millénaires plus tard, on arrive encore à trouver de nouvelles techniques de transformation et de nouvelles applications à ce matériau de qualité. Il reste que les derrières avancées technologiques du XXe et du XXIe siècle, ainsi que nos besoins toujours changeants, nous ont permis de repousser les limites de notre monde de possibilités toujours un peu plus loin. Ainsi, aujourd'hui nous souhaitons vous présenter cinq réalisations toutes françaises qui, nous le croyons, vous étonneront de par leur forme unique ou leur usage inusité. Ces dernières sont la preuve que notre créativité est sans limite!