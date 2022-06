Comment apporter de la couleur à votre salle de bain?

Restons dans les tons bleu mais ici dans des nuances plus foncées qui rendent élégante cette salle de bain et nous offrent un voyage sur l'eau le temps d'un instant. Mobilier brun, vasques blanches et mosaïque bleue sont un trio de choc pour une ambiance zen et contemporaine. Delphine Gaillard de DG décoration a réalisé ce projet.