10 Cuisines Rustiques Qui En Jettent.!!

Les open spaces sont à la mode. De plus en plus d’habitants utilisent cette configuration pour intégrer cuisine, salle à manger et salon dans le même espace afin d’obtenir un intérieur super spacieux. Ce type d’intérieur est souvent très moderne. Cependant, il peut être intéressant d’intégrer une ambiance rustique dans cet agencement moderne. C’est ce qui a été choisi pour cette très jolie pièce : du parquet sur toute la surface au sol, et en général beaucoup de bois, notamment sur l’îlot de cuisine, et sur tous les rangements au fond de la pièce. Avec les poutres apparentes et les murs peints en blanc, cet intérieur à la fois moderne et rustique est éblouissant !